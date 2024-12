Fanpage.it - Bianca Balti a Le Iene durante la chemioterapia: “Esiste solo oggi e voglio viverlo al massimo”

Leggi su Fanpage.it

Nicolò De Devitiis ha passato 48 ore in ospedale con, il racconto delle cure, le risate e le paure in ospedale: "Anche se non andasse bene iosono contenta".