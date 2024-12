Iltempo.it - "Basta così. Amadeus? Non ha mantenuto i patti": Al Bano sbotta su Sanremo

È un Alirritato e un po' deluso quello che, all'ennesima domanda su, non si trattiene e risponde senza tanti filtri. "Volevo chiudere la mia carriera sanremese nel 2025, non mi hanno concesso questa bontà? Pazienza! Non ci riproverò più, continuerò a cantare nelle più grandi piazze del mondo", dice parlando con l'Adnkronos. Il cantante, che dopo l'annuncio dei big si è trincerato dietro a un secco "", rompe il silenzio, ma decide di non entrare nel merito della scelta di Carlo Conti. "Continuerò a dire '' fino alla morte", scandisce il cantante. "Ho partecipato al Festival diin gara per ben quindici volte - ricorda -nel 2023 mi aveva assicurato che, se avessi partecipato alla reunion con Morandi e Ranieri, avrei potuto gareggiare al Festival dil'anno dopo, ma poi non ha".