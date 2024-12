Avellinotoday.it - Avellino-Sorrento, Biancolino: "Vogliamo ritrovare la vittoria. Post partita di Monopoli? Faccio chiarezza"

Leggi su Avellinotoday.it

L'ospita ilper la diciottesima giornata del campionato di Serie C. La squadra biancoverde vuolela, mister Raffaeleinterviene in conferenza stampa alla vigilia e presenta la gara, in programma domani allo Stadio Partenio-Lombardi: "Affrontiamo una.