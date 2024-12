Ilrestodelcarlino.it - Auto non assicurate, c’è il targa-system

Dal 30 novembre scorso, anche la polizia locale di San Cesario si è dotata del "", per controllare in tempo reale chi circola su veicoli non revisionati o addirittura non assicurati. Ad annunciarlo è la stessa amministrazione comunale, che spiega: "È sufficiente predisporre una videocamera all’interno dell’pattuglia e collegarla ad un tablet. La videocamera acquisisce le targhe dei veicoli in movimento ed in sosta, dopodiché il terminale le confronta istantaneamente con i dati presenti sulle banche dati del Ministero dei Trasporti. Se un veicolo risulta non essere in regola, l’equipaggio viene avvisato e attiva le procedure previste. La sanzione prevista per il conducente individuato alla guida di un veicolo non revisionato è pari a 173 euro, con il blocco del veicolo sino al superamento della prescritta revisione.