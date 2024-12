Vicenzatoday.it - Auto invade la corsia e si schianta contro un furgoncino

Leggi su Vicenzatoday.it

Sabato, poco prima delle 13, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Sp 500 in via Orna a Brendola per un incidente tra un’e un camioncino delle arance: due feriti. Da una prima ricostruzione ora al vaglio della Polizia locale, l’incidente è avvenuto per un’invasione dida parte.