Lanazione.it - Auto in sosta prende fuoco, si mette in marcia e finisce nella scarpata

Leggi su Lanazione.it

Terni, 7 dicembre 2024 – A voler sdrammatizzare si potrebbe parlare di “fantasma” e anche kamikaze. Il suo proprietari, però, è probabile che non abbia molta voglia di ridere. Comunque singolare l’intervento che questa mattina, a pochi minuti dalle 7, ha costretto i vigili deldi Terni a intervenire in via Gaetano Donizetti. La richiesta era per l’incendio di un’in, una Bmw Serie 1 diesel che è stata divorata dalle fiamme. Subito prima dell’arrivo dei vigili delperò l’si è messa innomamente, per finire la sua corsa in una piccoladove è rimasta bloccata mentre le fiamme finivano il lavoro. I vigili delhanno spento quel che rimaneva da spegnere; per fortuna non ci sono persone coinvolte.