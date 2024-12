Ravennatoday.it - Ausl, Open day di vaccinazioni senza prenotazione contro il Covid

Leggi su Ravennatoday.it

Proseguono in Romagna le campagne di vaccinazioneinfluenza erivolte in particolare alle persone più a rischio di complicanze. Nei mesi invernali i virus respiratori trovano le condizioni ideali per diffondersi e proteggersi con la vaccinazione è fondamentale soprattutto per le.