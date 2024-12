Ilgiornaleditalia.it - Audio Giulia Cecchettin alle amiche su Turetta: "Siamo usciti in monopattino e mi ha portata dal kebabbaro, poi ci siamo baciati" - VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

raccontail primo appuntamento con il suo futuro killer La trasmissione Quarto grado ha mandato in onda l'di. La giovane racconta un appuntamento con Filippo, per la precisione quello in cui si è svolto il primo bacio con quello c