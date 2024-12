Ravennatoday.it - Arriva la sfuriata dell'Immacolata, scatta l'allerta: venti di burrasca, piogge, nevicate e rischio mareggiate

Leggi su Ravennatoday.it

meteo per criticità idrogeologica e criticità costiera per la domenica. Sono attese secondo i mo'Arpae'Emilia Romagna precipitazioni tra i 25 ed i 40 millimetri in pianura e tra i 20 ed i 30 millimetri sui rilievi, nevose oltre i 900 metri. "La formazione di.