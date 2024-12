Romatoday.it - Arresto er Brasiliano, Vauro: "Mostro perfetto per i talk. Ha fallito"

Leggi su Romatoday.it

"Unper i". Parole e pensiero sono di Paolo Senesi, ai più conosciuto come, che parla dell'di Massimiliano Minnocci, er, finito in carcere in quanto accusato di aver picchiato la fidanzata con un bastone rompendole un braccio. Un uomo di sinistra.