Anconatoday.it - Anziana perde il controllo dell'auto centrando due veicoli in sosta: 94enne in ospedale

ANCONA – Paura in via Veneto attorno alle 12.30, quando una macchina è andata a scontrarsi contro due vetture parcheggiate ed ha terminato la sua corsa sul marciapiede, dove fortunatamente non c’erano pedoni di passaggio. Al volanteun’di 94 anni che ha perso ildel.