Ilgiornaleditalia.it - Antonelli crede nel suo Venezia "Vogliamo risalire classifica"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Lo spirito battagliero deve unire tutti per un obiettivo comune"- "Ho ritenuto doveroso essere presente alla conferenza stampa pre-partita, per fare un punto lucido sul nostro campionato e sul percorso che stiamo facendo ale per iliniziato a gennaio 2023. Preferisco che i