Ancona unFosso da saltare | dorici al Del Conero all' inseguimento del poker di vittorie consecutive

Anconatoday.it - Ancona, un...Fosso da saltare: dorici al "Del Conero" all'inseguimento del poker di vittorie consecutive

Leggi su Anconatoday.it

– In una settimana caratterizzata dal botta e risposta via comunicati a livello societario, l’attenzione del popolo biancorosso torna ad essere catturata dalla parte strettamente sportiva. Turno numero 15 nel Girone F di Serie D, in un dicembre caratterizzato per l’da due derby da.