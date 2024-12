Linkiesta.it - Anche il cibo è stato futurista

«Nacqui a Fondo (Val di Non) Trentino nel 1892. Altipiano di prati e selve oscure di larici ed abeti. Vallata di castelli e santuari. Padre nato spazzacamino e vissuto gendarme e carceriere: ciglia e baffi ispidi ed irti, si commuoveva per un nonnulla, religioso. Madre cuoca tutt’occhi e tutto cuore. Discolo, fui spedito in un collegio tedesco a Merano: mangiavo male e non mi piacevano i tedeschi. (.) Studiai di malavoglia. Disegnavo, dipingevo, modellavo, scolpivo con passione precoce e tumultuosa frenesia di autodidatta».Così si raccontava lo stesso Fortunato Depero, artista, designer e illustratore che grazie al Futurismo è riuscito a superare i confini tradizionali dell’arte, aprendo le porte alla pubblicità e al design contemporaneo. È proprio da questa sua incontenibile creatività e “sete di Futurismo” che nel 1919 scaturisce l’idea per la Casa d’ArteDepero a Rovereto, una fucina d’arte totale.