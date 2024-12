Bubinoblog - AMICI: ALBERTO MATANO GIUDICE DI BALLO. TUTTI GLI OSPITI DI DOMENICA 8 DICEMBRE

farà compagnia al pubblico anche. Mentre si preparano alberi e presepi, un occhio sarà sul nuovo speciale del talent di Maria De Filippi.Terminate le registrazioni agli studi Elios di Roma, arrivano le consuete anticipazioni. Tra glispicca, conduttore de La Vita in Diretta e custode del tesoretto a Ballando con le Stelle.Il popolare giornalista presenterà il libro Vitamia (Mondadori), grande successo editoriale, e sarà ildidella puntata che lo vedrà ricontrare Lorella Cuccarini, già partner in Rai alla Vita in Diretta.Christian De Sica è ilspeciale per il canto, Aiello ha valutato gli inediti e presentato l’ultimo singolo, Marcello Sacchetta ha giudicato la gara di improvvisazione.anche i Pinguini Tattici Nucleari.