Calcionews24.com - Altro giro, nuovo grande record: l’Atalanta raggiunge la nona vittoria consecutiva (come nel 2019/2020)

Leggi su Calcionews24.com

per un’Atalanta lanciata verso il primo posto: nove vittorie di filanella stagioneSeppur nella memoria ci sia ancoradegli Ilicic-Gomez-Zapata, dall’altra quella attuale pare abbia raggiunto quel salto di qualità che essa non è riuscita a fare: non soltanto per le vittorie in contesti difficile, ma anche per un .