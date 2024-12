Pisatoday.it - Allerta meteo gialla per vento e mareggiate sulla costa pisana

Leggi su Pisatoday.it

Tempo in peggioramento in Toscana per una perturbazione nord-atlantica, associata ad aria fredda, che agirà sul territorio regionale tra la sera di oggi, sabato 7, e la giornata di domani, domenica 8 dicembre. Sono previste piogge e rovesci sparsi su tutta la regione, in particolare su nord-ovest.