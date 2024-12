Lanazione.it - Alienate va in scena al Teatro Pietro Aretino di via Bicchieraia

Arezzo, 7 dicembre 2024 –va inaldi Via, ad Arezzo giovedì 12 Dicembre. Scritto e interpretato da Francesca Ritrovato con le musiche dal vivo di Fabio Macagnino. L’evento prevede alle 18:30 la Presentazione, alle 19 l’inizio dello Spettacolo, alle Ore 20:00 l’Incontro con il pubblico e alle Ore 21:00 il Buffet a cura di La Conserveria, dell’Associazione Ragazzi Speciali Onlus. Nonostante i grandi passi in avanti, ancora oggi quella con la salute mentale non si può dire una questione risolta. Appare prioritario farsi carico del compito di ricostruire una sensibilità diffusa, per evitare di rimuovere ciò che non siamo in grado di affrontare e che provoca vergogna. In ciò l’arte può permeare gli stereotipi, li può attraversare, penetrare da dentro, corroderli fino a sgretolarli.