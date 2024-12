Ilrestodelcarlino.it - Albero di Natale in Procura di Bologna per combattere la violenza contro le donne

Undiè stato acceso ieri mattina inperlale. Accanto, un salvadanaio raccoglierà donazioni fino al 6 gennaio per l’associazione ’Casa delleper non subire’. Questa iniziativa mira a sensibilizzare sul fatto che i reati da ’Codice rosso’ continuano a essere numerosi anche in città. Tra il 1 luglio 2023 e il 30 giugno 2024, i fascicoli relativi alle ’fasce deboli’ legati a violenze sessuali, maltrattamenti, stalking, fino al tentato omicidio, sono stati 1.723 a carico di persone note e 585ignoti. Le misure cautelari richieste, nello stesso periodo e per gli stessi reati, sono state 475. All’area di specializzazione dellaattinente alladi genere, che comprende anche reati come prostituzione minorile e pedopornografia, coordinata dallatrice aggiunta Lucia Russo, attualmente sono assegnati 13 magistrati su 23 sostituti presenti a