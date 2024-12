Agi.it - Al via la Prima alla Scala, in 2.000 in piedi per l'Inno

AGI - Al via lade La forza del destino di Giuseppe Verdi che inaugura la stagione del teatrodi Milano. Come di consueto l'orchestra, diretta dal maestro Riccardo Chailly ha eseguito l'nazionale e tutto il teatro, oltre 2 mila ospiti si sono alzati in. Nel palco centrale infila c'e' Liliana Segre, (accompagnata dfiglia Federica), a lei - come l'anno scorso - è stato riservato il posto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Parigi per la riapertura di Notre Dame. AccantoSenatrice a vita, il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli al suo primo 7 dicembre, il Sindaco Giuseppe Sala, il Presidente della Regione Attilio Fontana, la vicepresidente della Camera Anna Ascari, e il prefetto Carlo Sgaraglia.