Iltempo.it - A Luca Dal Fabbro il premio "100 Eccellenze Italiane"

Dal, Presidente del Gruppo Iren ha ricevuto il“100” promosso dall'Associazione Liber con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di undici Ministeri. Il riconoscimento rende merito a chi, con il proprio talento e impegno, continua a dare lustro all'Italia nel mondo e a plasmare il futuro del Paese. Tra le motivazioni dell'assegnazione del, consegnato presso la sala Regina di Montecitorio, è stata ricordata la costante attenzione per la sostenibilità e l'economia circolare e la capacità di realizzare progetti e investimenti innovativi e strategici per il futuro del Paese. “Il riconoscimento ricevuto oggi valorizza ulteriormente il mio impegno e quello del Gruppo Iren quale leader nella transizione energetica”, dichiaraDal, Presidente del Gruppo Iren, “Realtà solide come Iren hanno le potenzialità per migliorare il nostro sistema, le nostre città e le nostre vite.