Trevisotoday.it - A Clermont il Benetton cede 28-0 nella gara di esordio della Champions Cup

Leggi su Trevisotoday.it

Tre mete in fotocopia nel primo tempo, con i francesi a far pesare la loro esperienza e forza, e un dominio territoriale purtroppo sterile nel secondo tempo che i padroni di casa concludono con la quarta segnatura. Finisce 28-0 per l'AsmAuvergne (terza forza del campionato francese).