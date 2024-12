Casertanews.it - A Caserta il tradizionale meeting del volontariato

Leggi su Casertanews.it

Venerdì 13 Dicembre 2024, presso Palazzo Paternò in via S. Carlo 142 a, il CSV AssoVoCe ETS promuove ildelno. Quest’anno, ilevento dedicato ai volontari della provincia di, rappresenterà l’occasione per ripercorrere venti anni di impegno.