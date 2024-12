50 anni di Happy Days in Italia è ancora ‘Fonzie-mania’ | mostra in arrivo

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “Hey”. Basta un’esclamazione per vedere davanti agli occhi Fonzie con il pollice alzato e fare un salto indietro nel tempo. Per la serie cultè stato un anno importante, all’inizio del quale ha spento ben 50 candeline. Era infatti il 15 gennaio del 1974 quando negli Usa veniva trasmessa la prima puntata. Ma c’è una seconda ricorrenza, tutta nostra: inè arrivata solo nel 1977. E qui il compleanno è prossimo, l’8 dicembre. “Inla sit-com, fin dalla sua prima messa in onda su Rai 1, contagiò tutti. Una ‘febbre’ che si insinuò lentamente ma inesorabilmente e che finì per tenere incollati perdavanti alla tv milioni di spettatori”: Giuseppe Ganelli ed Emilio Targia – autori de “La nostra storia – Tutto il mondo di” (Edizioni Minerva), il primo e unico libro al mondo interamente dedicato alla celebre serie tv – ricordano così il debutto di “” sui teleschermini.