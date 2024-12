Digital-news.it - X Factor 2024: Tripudio per Mimì e Manuel Agnelli, record ascolti Sky e social per la finale di Napoli

, PER LA VITTORIA DI(E DEL SUO GIUDICE) QUASI 1,8 MILIONI DI SPETTATORI MEDI E 8,6% DI SHARE:È LA MIGLIORDELLE ULTIME 4 EDIZIONI, +51% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO NEL COMPLESSO, ANCHE LA MEDIA STAGIONALE FA DI #XFLA MIGLIORE DELLE ULTIME QUATTRO EDIZIONISUIIL SUCCESSO È CLAMOROSO: IERI SERA 574MILA INTERAZIONITV AUDIENCE IN RILEVAZIONE LINEAR, +87% RISPETTO ALLA SCORSA,5 MILIONI DI INTERAZIONI COMPLESSIVE PER LA STAGIONE, +58% RISPETTO ALLA PRECEDENTEGRANDI PROTAGONISTI DELLADII TRE ARTISTI DI ACHILLE LAURO LES VOTIVES, I PATAGARRI E LORENZO SALVETTI16MILA IN PIAZZA DEL PLEBISCITO..