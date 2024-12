Quotidiano.net - Viaggio nel mondo degli spaghetti

È in libreria il terzo numero di ’Mappe’, intitolato ’’, pensato per raccontare storie e geografie impreviste. Il regno della pasta come comfort zone prima di comfort food, spazio immaginario fatto di specificità territoriali, scambi mercantili e colture diversissime, in cui ogni regione esprime una meravigliosa passione per forme, geometrie e nomi singolari. Con Mappe, Touring Club Italiano disegna territori immaginari su un tema diverso ogni numero, ogni tre mesi, mixando generi e linguaggi.