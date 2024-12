Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2024 ore 12:30

DEL 6 DICEMBRE ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIAUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE A1 FIRENZEALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI ORTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONIE CODE INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTELNO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINACODE INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDOSUL RACCORDO RALLETNAMENTI IN ESTERNA TRA APPIA E DIRAMAZIONESUDCODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSIDA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral