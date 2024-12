Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2024 ore 08:15

DEL 6 DICEMBRE ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIAUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO DOVE SONO PRESENTI CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIATRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZOINE CENTROANDIAMO SULLA DIRAMAZIONESUD DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA FORTEMENTE RALLENTATO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMORALLETNAMENTI SULLA DIRAMAZIONENORD DA SETTEBRANI AL GRA IN INGRESSOCODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANIA,MOLTO TRAFFICATA LA PONTINA DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE DA APRILIA A SPINACENTO VERSO L’EURDA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral