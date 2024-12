361magazine.com - Verissimo, gli ospiti del 7 e 8 dicembre 2024

Torna il talk di Canale 5Sabato 7 e domenica 8, su Canale 5, weekend in compagnia di “”.Sabato, alle ore 16.30:In esclusiva, per la prima volta a, Silvia Toffanin accoglierà l’attore hollywoodiano James Franco, attualmente al cinema con il film “Hey Joe”, ambientato nei Quartieri Spagnoli di Napoli e diretto da Claudio Giovannesi.Tutta l’energia di Rettore, icona rock della scena musicale e aria di festa per Christian De Sica e Lillo, nelle sale nel periodo di Natale con il film “Cortina Express”.Infine, spazio a Giulia Salemi in attesa del suo primo bebè e a Jane Alexander, fresca di pubblicazione del suo primo libro dal titolo “Jane”.Domenica, alle ore 16.00: Dopo la sentenza di condanna all’ergastolo per Alessandro Impagnatiello, sarà aper una toccante intervista, Chiara Tramontano, la sorella di Giulia, la ragazza uccisa dal compagno al settimo mese di gravidanza.