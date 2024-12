Danielebartocciblog.it - VAR trionfo di Biscardi: un Processo da Guinness dei Primati

Leggi su Danielebartocciblog.it

Sotto il segno della Famigliae. quell’incredibileda ‘dei’. La brava e grintosa Antonellaha concesso in queste ore al quotidiano ‘Corriere della Sera‘ una gran bella intervista, ricca di spunti e ricordi. Antonella ha ricordato, nel migliore dei modi, la vita e la carriera di suo padre, il mitico Aldo(morto a Roma in data 8 ottobre 2017). Come non citare il celeberrimodi, che entrò anche neldeiquale ‘programma sportivo più longevo di sempre con lo stesso presentatore’. “Papà (Aldo, ndr) andava molto fiero della targa deldei”, ha detto al Corriere della Sera Antonella. Proprio nell’annata 2017 era stata introdotta la VAR (Video Assistant Referee), che coronava davvero numerosissimi anni di battaglie da parte dello stesso Aldoper avere la moviola in campo: “Da inviato per Quelli che.