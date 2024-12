Valeria Marini sfuggita a una aggressione | Sono scossa ma mi sento fortunata

Leggi su Dayitalianews.com

profondamente, ma mi”. Così.La soubrette, che ha sporto denuncia, è scampata a un’ed è riuscita a far bloccare l’uomo che la minacciava.“Il rumore che ho sentito mi ha messo subito in allarme perché in quella scala abito solo io”, racconta. “E questo mi ha permesso di capire che dovevo subito scappare. Per fortuna la presenza della pattuglia che staziona sempre nelle vicinanze mi ha consentito di chiedere aiuto e salvarmi da quell’uomo che altrimenti avrebbe potuto raggiungermi e farmi dal male”, aggiunge., dettaglia il Corriere della Sera, è rincasata dopo le 23, ha aperto il portone di casa e, salendo i primi gradini delle scale, ha subito avvertito dei rumori sospetti. Si è spaventata, anche a causa del buio (le lampadine erano state rotte) e ha chiamato ad alta voce, per chiedere chi fosse presente.