Sbircialanotizia.it - Valeria Marini aggredita sulle scale di casa: “Sto bene ma sono scossa”

Leggi su Sbircialanotizia.it

L'attrice si è trovata di fronte un uomo che urlava insulti in portoghese e cercava di aggredirla. È riuscita a scappare in strada e chiedere aiuto. L'uomo è stato denunciato e portato via in manette Brutta avventura ieri per, scampata ad un'aggressionedella suain pieno centro di Roma. "Sto .