Lapresse.it - Usa, il video in cui un poliziotto sbatte a terra un uomo di 71 anni

Leggi su Lapresse.it

Il sergente Joseph Gibson, 28, è stato accusato nella contea di Oklahoma, negli Stati Uniti, di aggressione aggravata e percosse. Il, come mostrano le immagini riprese dalla sua bodycam, ha sbattuto aunvietnamita di 71, Lich Vu, in seguito a una discussione per una multa. Vu ha subito un’emorragia cerebrale e la rottura del collo e dell’orbita oculare e rimane ricoverato in ospedale. Un incidente che ha scatenato l’indignazione della comunità vietnamita di Oklahoma City, soprattutto perché l’anziano sembrava palesemente in difficoltà nel comprendere ciò che l’agente stava cercando di dirgli.