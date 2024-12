Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 06-12-2024 ore 18:10

dailynews radiogiornale Buonasera per la redazione da parte di Francesco Vitali in studio il francese Michel barnier rassegnato le dimissioni quelle del Governo il presidente Emmanuel Macron che lo ha ricevuto all’eliseo dopo il voto di sfiducia l’assemblea Nazionale ai sensi dell’ articolo 50 della Costituzione della Francia dopo la mozione di sfiducia il primo ministro deve presentare al Presidente della Repubblica le dimissioni dell’esecutivo dopo aver accettato le dimissioni di rivolgerei francesino discorso non è previsto per questa sera alle ore 20 Ed ora Cambiamo argomento torniamo in Italia alla camera con 151 voti a favore E 111 contrari 4 astenuti dato il via libera definitivo al Decreto fisco Si prevedono fondi per il programma e aperitivi civile universale il rifinanziamento di ape sociale 2020 44 milioni in favore diper il Giubileo al Senato il decreto si è arricchito di molte misure diventando di fatto non ti butta queste gennaio della seconda rata di acconto delle imposte dirette per le partite IVA sotto i €170000 con possibile rateizzazione innalzamento della dote per i partiti derivanti da due per mille che viene Rivista al rialzo con i 30 milioni deponi difendi queste tre parole erano incise sui proiettili che hanno ucciso Brian Thompson il figlio del Colosso sanitario di Kerr secondo quanto riportato dai media statunitensi questa sequenza potrebbe quindi comporre un messaggio lanciato dal killer secondo le stesse fonti sulla scena del delitto davanti all’hotel scelta di New York sono stati recuperati 3 proiettili Vivi da 9 mm 3 Bossoli da 9 mm scarichi cronaca momenti di paura al Palazzo di Giustizia di Milano dove un indagato per stalking per il quale la procura aveva chiesto l’archiviazione ha dato in escandescenza minacciando comprati come ti taglio la testa e vi brucio tutti gli ex moglie che si era opposta l’archiviazione l’uomo arrivato quasi ad aggredire non solo la donna ma anche suo avvocato e la testa giudice dell’udienza dopo quasi un quarto d’ora di minacce e grida che hanno terrorizzato tutti i presenti nella stanza un vigilante è riuscita a portarlo fuori dall’ufficio del magistrato Dopo quanto successo molto probabile che le indagini siano riavviate arrivando Non ho la misura cautelare nei confronti dell’indagato voltiamo pagina l’associazione Nazionale agriterra partecipa all’edizione di questa di più libri più liberi in collaborazione con la casa editrice Lab dfg ai nostri microfoni il presidente di api terra Nicola tavoletta che è stato presente alla presentazione di Invictus il premio sullo sport e disabilità sentiamo le tue parole e iniziava più libri più liberi aun evento che richiama centinaia di migliaia di persone e soprattutto tutte le case editrici medio piccole agriterra partecipa partecipato è coinvolta nella collaborazione con le case editrici per te un modo di FG Lab perché il cambiamento e l’agroalimentare fare il cambiamento del clima Tutto Tutta questa fase efervescente in questi ambiti merita un’azione culturale e pedagogica e quindi chi meglio della capacità intellettuale degli scrittori della funzione di case editrici può aiutare le comunità in quest’ottica poi il premio dello Sport disabilità dove agriterra e sostenitore e quindi abbiamo lanciato che iniziò nel 2025 ed è tutto vi auguro una buona serata Un buon proseguimento di ascolto a più tardi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa