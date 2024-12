Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 06-12-2024 ore 15:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per niente all’eliseo per consegnare il dimensioni del suo governo durato appena tre mesi dopo il voto di sfiducia in Parlamento Ma che vuole risolvere al più presto la crisi non mi dai un successore farne re francesi questa sera in diretta TV Ale dopo l’incontro con il presidente francese ha ricevuto la presidente dell’assemblea nazionale e alle 15 presidente del Senato Gérard reshare lo riporto i media francesi sono due le ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti di 25 persone accusate a vario titolo di estorsioni traffico e droga armi ricettazione misura reati tributari riciclaggio i coinvolti avrebbero favorito la Costa calabrese Tripodi sia al fine di conseguire vantaggi patrimoniali in legge di chi di mantenere Raffo la capacità operativa adesso da litio e la fame criminale del gruppo criminoso tra i 25 destinatari della misura ci sono anche l’ex consigliere comunale di Brescia in quota Fratelli d’Italia la mia Cri finito i domiciliari è una religiosa Suor Anna Donelli ritenuta a disposizione mezzo delizio tra garantire il collegamento con i sodali detenuti in carcere una diciannovenne in Kenya residente nel Milanese è stata fermata con l’accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale mentre 5 giorni fa il 30 novembre si stava per imbarcare dall’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo per la Turchia per raggiungere la tiri andare a combattere nello scenario di guerra in corso per l’isis dopo un processo di radicalizzazione e fermo è stato effettuato nell’inchiesta condotta dalla Digos e coordinata dalla PM di Milano Francesca Crupi procuratore Marcello Viola è stato convalidato che ieri con la custodia cautelare in carcere del di Luca Milani andiamo a lei per una misteriosa malattia ha causato almeno 143 vittime in poco più di tu dovessi della Repubblica Democratica del Congo lo affermano le autorità sanitarie del paese centro africano per lo sport Coppa Italia questa sera naziona Polimeno chiude il programma della prima settimana degli Ottavi ieri Fiorentina Empoli nei tempi regolamentari di azzurri rete con Elcom d’esposito Viola con cane sotto il Milan Sassuolo finito se uno Bologna Monza 4 a 0 Ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa