Liberoquotidiano.it - Ucraina, Lavrov: "Pronti a usare ogni mezzo per evitare sconfitta strategica"

La Russia è pronta aperche l'Occidente le infligga una "". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergey, in un'intervista al giornalista Usa Tucker Carlson. "È ovvio che gli ucraini non sarebbero in grado di fare ciò che stanno facendo con armi moderne a lungo raggio senza la partecipazione diretta dei militari americani. E questo è pericoloso, non c'è dubbio", ha dichiarato, come riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti.