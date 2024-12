Trasforma la TV in caminetto virtuale video e app

Leggi su .com

Se vogliamo avere una casa, anche se non sarà proprio la stessa cosa, possiamo usare la TV e mostrare sullo schermo un fuoco scoppiettante con tanto di suoni. Questo si può fare su qualsiasi tipologia di televisore, gratuitamente, simulando la presenza di unin casa che diventa perfetta non solo per rilassarsi, ma anche durante una cena con amici o parenti e le serate invernali. LEGGI ANCHE: Sfondi invernali più belli per PC con neve e giaccioCaminosu NetflixIl modo migliore perre la TV in unè usando Netflix. Su Netflix, se abbiamo l'abbonamento, è possibile riprodurre unlungo un'ora o anche più che mostra la ripresa fissa di unad alta definizione. Sorprendentemente, cercando camino o Fireplace su Netflix, è possibile trovare alcunidavvero ben fatti:Precisamente, è possibile avviare su Netflix i seguenti: Fuoco scoppiettante è il primo originale con ripresa continua e senza Loop di un