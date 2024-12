Lanazione.it - Trapani cambia pelle?

La sfida di sabato sera controrimane una partita ad altissimo coefficiente di difficoltà per l’Estra, anche se in questo momento gli Shark sono alle prese con una serie dimenti dovuti in parte a infortuni ed in parte a scelte tecniche, tanto da non sapere come la squadra di Repesa si presenterà al PalaCarrara. La ciliegina sulla torta del roster granta doveva essere Tibor Pleiss, centro dal grandissimo curriculum. In Italia fino ad ora sta viaggiano a 6.1 punti di media a partita e 3.4 rimbalzi tanto che a quanto sembra la società sta valutando se proseguire con Pleiss oppure operare un cambio. La società stra trattando proprio in queste ore l’ingaggio di Paul Eboua. Trattativa aperta anche per Gabe Brown ormai fuori dai piani di Varese e dal momento chedeve fronteggiare le assenze in quel reparto di John Petrucelli e Akwasi Yeboah, la trattativa potrebbe anche andare a buon fine, anche perché Brown ha già il visto per giocare in Italia ed il suo passaggio sarebbe immediato senza attendere i soliti tempi burocratici.