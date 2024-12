Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-12-2024 ore 20:00

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilsulla carreggiata esterna del raccordo con code tra l’uscita per laFiumicino il bivio per la Cristoforo Colombo seguire ancora code tra Laurentina ed Appia code anche in carreggiata interna tra Cassia e Salaria trafficato il tratto Urbano dellaL’Aquila con code tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est In quest’ultima direzione code sulla stessa tangenziale Tra viale di Tor di Quinto in via Salaria verso San Giovanni ed ancora tra San Lorenzo e viale Castrense In entrambe le direzioni ancorasulla Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino via di Acilia in direzione Ostia a partire da domani sabato 7 dicembre e fino al 6 gennaio legge del centro storico del Tridente resteranno attive tra le 6:30 e le 20 stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e dei festivi ad esclusione del 25 dicembre ricordiamo la chiusura notturna dalle 21 di questa sera alle 6 di domattina del sottovia Ignazio Guidi e del sottovia Corso d’Italia in direzione di piazzale Flaminio deviat e anche le linee bus 89 490 e 495 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito