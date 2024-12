Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-12-2024 ore 17:30

Luceverdeo saluto dalla redazione intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra classi e Salaria ed ancora seguire tra via della Bufalotta e la coda anche in esterna tra l’uscita per laFiumicino e il bivio per la diramazioneSud rallentamenti sul tratto Urbano dellaL’Aquila tra la tangenziale est e Tor Cervara in uscita datrafficata la tangenziale con code tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni ed ancora tra San Lorenzo viale Castrense In entrambe le direzioni chiuso per accertamenti tecnici su un edificio entrato di via Gregorio XIII da via Clemente VII a Largo Gregorio XIII modifiche alla viabilità anche su strade adiacenti prestare attenzione alla segnaletica intenso ilsulla via Flaminia con code a tratti tra via dei due punti e via di Grottarossa Verso il raccordo trafficata anche la via Pontina con code tra Spinaceto e l’Euranche sulla Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia in direzione Ostia maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito