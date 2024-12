Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-12-2024 ore 12:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità nessuna segnalazione delle quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare Tuttavia carreggiata esterna abbiamo rallentamenti a tratti tra le uscite Laurentina Tuscolana brevi Code in carreggiata interna tra le uscite Flaminia e se ci sono disagi sul tratto Urbano dellaL’Aquila un incidente provoca ancora incolonnamenti tra Portonaccio e l’uscita di via Filippo Fiorentini in direzione del raccordo in tangenziale code tra la Salaria Parioli Campi Sportivi in direzione quindi Stadio Olimpico ci sono cose anche verso San Giovanni tra Tor di Quinto l’uscita per via della Moschea sulla Pontina incolonnamenti tra Castelno e Pomezia Nord in direzione di Latina si tratta di lavori al via da domani sabato 7 dicembre il piano mobilità messo a punto dal Campidoglio per il periodo natalizio per migliorare l’accesso alle centro storico saranno in servizio anche quest’anno le due linee bus circolari gratuite le cosiddette free 1 e free 2 la prima da Termini via XX Settembre la seconda da Piazzale dei Partigiani entrambe consentiranno di raggiungere velocemente Largo Chigi con un collegamento diretto è fermata e strategiche intermedie lungo il percorso le linee saranno operative tutti i giorni da sabato 6 dicembre a lunedì 6 gennaio con orario compreso tra le 9 e le 21 è una frequenza di 13 minuti parliamo ora di ZTL perché sempre da domani sabato 6 dicembre fino al 6 gennaio è prevista l’estensione dell’orario le ZTL di centro storico e Tridente resteranno attive tra le 6:30 e le 20 Ivan Archi saranno chiusi anche sabato e festivi con esclusione del 25 dicembre In collaborazione con Luce Verde infomobilità