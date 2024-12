Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-12-2024 ore 08:30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovate questo primo appuntamento nella giornata con informazioni sulla viabilità ilo diciamo subito che non ci sono particolari impedimenti se non quelli dovuti al più intenso del mattino abbiamo incolonnamenti nel quadrante Nord sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone sulla Flaminia tra l’albero il bivio di Tor di Quinto e sulla Salaria da Fidene a via dei Prati Fiscali sul lungo la Aurelia è lungo via di Boccea con le code dal Raccordo Anulare verso il centro per quanto riguarda il raccordo anulare la situazione viene con una mente in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino allo svincolo per La via Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con possibili code dall’uscita di Casal del Marmo fino all’ Aurelia e nel settore opposto sempre in esterna a partire dall’uscita Prenestina Tor Bella Monaca casino lo svincolo Tiburtina indirizzo quindi della Salaria lentamente concludi anche sul tratto Urbano dellaL’Aquila e sulla diramazionesud e rispettivamente da Tor Cervara alla tangenziale da Torrenova al Raccordo in tangenziale e code a tratti per la stazione Tiburtina fino allo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione quindi dello Stadio Olimpico ci sono cose anche verso San Giovanni tra lo svincolo di Porta Maggiore e viale Castrense nella quadrante su cosa tratti sulla Pontina a partire da Pomezia fino al Raccordo ci sono cose anche sulla via Appia da Ciampino Le Capannelle mangiano informazioni su quest’altra notizie sul sito