Ecodibergamo.it - Tornano la tradizione e l’arte dei presepi. Premi alle fotografie più belle e originali

IL CONCORSO DE L’ECO. Fino all’8 gennaio si possono inviare in redazione le immagini della Natività rappresentata in casa, in ditte o associazioni. In palio abbonamenti al quotidiano e a Orobie.