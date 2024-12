Zonawrestling.net - TNA: Masha Slamovich difenderà il Knockouts World Title contro Tasha Steelz

Dopo l’importante (e sporca) vittoria raggiuntaJordynne Grace a iMPACT, è stata stipulata una nuova sfida valida per ilChampionship in quel di Final Resolution.Il 13 dicembrela sua cinturaun altra ex campionessa.Riuscirà la russa a superare questo ennesimo ostacolo?