Zonawrestling.net - TNA: KUSHIDA sfiderà Moose per il titolo X-Division a Final Resolution

Leggi su Zonawrestling.net

Dopo aver trionfato nel match utile a decretare il nuovo #1 contender alX-, orasi prepara alla prossima sfida.Al’attuale campione IWGP Jr Heavyweight se la vedrà on on one controper tentare di conquistare l’ambita cintura mai detenuta finora in carriera.