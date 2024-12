Zonawrestling.net - TNA: A Final Resolution verrà decretato il prossimo primo sfidante al World Title

Poco prima della messa in onda del main event di iMPACT, il team di commento dello show ha reso pubblico un ulteriore match annunciato dalla compagnia in vista di.Nello speciale del13 dicembre, Joe Hendry, Josh Alexander, Mike Santana e Steve Maclin si affronteranno in un Four Way match utile a decretare ilal TNAChampionship per Genesis.