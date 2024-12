Calcionews24.com - Thiago Motta in vista di Juve Bologna: «Uniti per ritornare a vincere. Siamo cresciuti su quell’aspetto»

Leggi su Calcionews24.com

ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa indi: tra passato e voglia dialla vittoria In conferenza stampa, l’allenatore bianconero, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione indi. SOLD OUT – «Dobbiamo ringraziare un’altra volta i nostri tifosi che verranno a sostenere la squadra, .