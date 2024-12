Calcionews24.com - Thiago Motta-Bologna, Renato Villa: «Io ho detto no alla Juve, lui già da gennaio sapeva che ci sarebbe andato. Ma non è questo ciò che gli contestano, c’è dell’altro…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di, ex capitano del, in vista della sfida di Serie A contro ladi. I dettagli Lo chiamavano Mitico e non ci vuole molto altro per far capire quantoabbia amato. Oggi,vigilia dintus–, su La Gazzetta dello Sport affronta il tema .