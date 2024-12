Ilnapolista.it - Suzuki: «In Italia il sushi non l’ho mai mangiato. Temo sorprese, sono sincero»

Leggi su Ilnapolista.it

Stasera (alle 18.30) c’è Inter-Parma e Repubblica, con Franco Vanni, intervistail portiere del Parma.Ventidue anni, un metro e 90 per 90 chili, nato a Newark negli States e cresciuto a Saitama: sua madre è giapponese, suo padre è americano di origini ghanesi.«nato in New Jersey, ma mi sento giapponese al cento per cento».Contro il Napoli l’hanno mandata fuori per somma di ammonizioni, dopo un intervento durissimo su David Neres.«Stavamo giocando bene. Un dispiacere enorme. Il primo giallo, per presunta perdita di tempo, nemmeno lo commento. Ma su Neres sarei dovuto stare più attento». Il portiere dell’Inter, Yann Sommer, per allenare i riflessi si in allenamento utilizza occhiali speciali.«Li uso anche io,utili. Come i BlazePod, pulsanti luminosi. E il sistema Neurotracker, che proietta su uno schermo palle in movimento.