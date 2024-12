Lanazione.it - Straniero irregolare in piazza Brin: verrà rimpatriato in Tunisia

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 6 dicembre 2024 –dopo l’attività di controllo intensificata nel territorio quotidiana della polizia, in ambito cittadino e nelle piazze di maggiore interesse. Nel pomeriggio di martedì 3 dicembre e nella mattinata di ieri, mercoledì 4 dicembre, nell’ambito di un mirato servizio straordinario di controllo del territorio, a cura delle volanti della questura spezzina, insieme a due equipaggi del Reparto prevenzione crimine 'Liguria', sono stati effettuati una serie di accertamenti, in particolare nel centro cittadino, dalla zona del quartiere Umbertino, corso Cavour, via Milano, via Roma e via Nino Bixio e, nell’ambito di un servizio di controllo avventori anche nella zona est della città. Nel corso degli interventi, gli equipaggi hanno proceduto all’identificazione di 86 persone di cui 24 di nazionalità straniera oltre che ai veicoli controllati.